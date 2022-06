Diretta Milano-Virtus Bologna ore 20.30: ​dove vederla in tv e streaming

Milano per il titolo, Bologna per cercare di portare la serie a gara 7. Alle 20.30 al Forum di Assago va in scena il sesto atto delle finali scudetto tra l'Armani e la Virtus Segafredo. Nell'ultimo match la squadra allenata da Sergio Scariolo è riuscita a imporsi per 84 a 78. Un risultato frutto della prestazione di Toko Shengelia, mvp di gara-5. «La mentalità va oltre il corpo» ha sottolineato il giocatore nel dopo partita.

Milano-Virtus Bologna dove vederla

La partita si potrà vedere dalle 20.30 su Rai Sport HD, Eurosport 2, Discovery +. La direzione di gara-6 è stata affidata al trio composto da Paternicò, Attard e Baldini. La serie Finale si gioca al meglio delle 7 partite. La squadra che vincerà per prima 4 sfide si laureerà campione d’Italia 2021-22. Dopo le prime 2 sfide alla Segafredo Arena, la serie prosegue da domenica con gara-3 e gara-4 al Mediolanum Forum. Eventuali gara-5 e gara-7 (lunedì 20 giugno) si giocheranno di nuovo alla Segafredo Arena, mentre gara-6 sarebbe in programma di nuovo a Milano.