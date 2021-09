La metamorfosi. L'Italvolley femminile si trasforma: da imperfetta e paurosa come aveva salutato i Giochi di Tokyo a perfetta e stupenda, come è stata incoronata dalla Stark Arena di Belgrado. Le azzurre sono campionesse d'Europa, per la terza volta nella nostra storia. La Serbia campione del mondo – già, proprio la squadra che ci aveva sbattuto fuori dalle Olimpiadi – questa volta si inchina. E nonostante il palcoscenico continentale sia...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati