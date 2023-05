Internazionali tennis, torna Sara Errani dopo la finale del 2014

Nel 2014 la finale, oggi nel 2023 il ritorno in campo. Momenti diversi di una carriera che lascia ancora spazio alle emozioni. E ce ne saranno per Sara Errani che si affaccia agli Internazionali BNL d’Italia con una wild car e una partita da affrontare contro la russa Anastasia Pavlyuchenkova (n.506 WTA). La Errani, numero 78 WTA, ritrova la terra rossa del Foro italico con un pensiero stuzzicante, quello di affrontare in caso di vittoria Iga Swiatek,bi-campionessa in carica.

Il programma di mercoledì 10 maggio