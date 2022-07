Giro Donne 2022, oggi la quinta tappa: dove vederla in tv e streaming

Oggi martedì 5 luglio torna il Giro Donne 2022 e terminano le sfide in Emilia-Romagna. Dopo la tappa di Cesena con i 126,1 km della “Carpi - Reggio Emilia”. Una gara dedicata alle velociste, la più lunga di questa edizione, che parte alle 11:00 e tocca i comuni di Campogalliano, San Martino in Rio, Correggio, Campagnola Emilia e Poviglio, con un traguardo volante al km 63.6, senza incontrare pendii. Al km 80 la pianura si interrompe e inizia una salita che conduce ai primi rilievi appenninici verso Bibbiano, Montecavolo, Albinea e Fogliano, prima di entrare a Reggio Emilia e tagliare il traguardo posizionato a fianco del Parco del Popolo. La tappa corre così tra i centri medio-piccoli dell’Emilia, attraversando gli estesi terreni coltivati che danno vita alla grande tradizione enogastronomica della Regione. L’arrivo è previsto approssimativamente per le 14:15.

Dove vedere il Giro Donne in tv e streaming

Grande copertura mediatica per questa edizione del Giro di cui Il Messaggero è media partner con la Maglia Azzurra consegnata a ogni tappa alla migliore italiana. La quinta tappa "Carpi-Reggio Emilia" sarà trasmessa in diretta tv, e in chiaro, da Rai Sport HD dalle 12:45 e dalle 14:00 su Rai2. Anche su streaming, attraverso Rai Play, gli appassionati potranno seguire la corsa sui dispositivi mobili e app. Anche gli abbonati a Eurosport 1 (e DAZN Italia) potranno sintonizzarsi sulle strade del ciclismo dalle 18:00, così come gli utenti di Discovery+ (Live Digital Feed) dalle 12:45.