Sinner batte Djokovic in 4 set (1-6, 2-6, 7-6, 3-6) e vola in finale agli Australian Open. ​«Buongiorno ai miei genitori e a tutt'Italia»

Jannik Sinner sorride, ci pensa un momento e poi, guardando lo spicchio di cielo incorniciato dal tetto della Rod Laver Arena: «Dunque, in Italia sono le 8.15 e quindi ai miei genitori dico "Buongiorno", anzi lo auguro a tutti coloro che in Italia mi seguono e mi sostengono». Il fenomale giovane altoatesino, insomma, non fa una piega dopo avere battuto "Nole" Djokovic per la prima volta in una semifinale di un titolo dello Slam e dopo avere conquistato la prima finale veramente importante della sua ancora acerba carriera.

Gli Australian Open, nati nel 1905, gli sorridono come non hanno fai fatto prima a un italiano.

Sì, è un traguardo che nessun italiano aveva mai raggiunto. Ma oggi, nell'estate australiana non ancora torrida di Melbourne, è una ridda di "prime volte" per il 22 italiano che non godeva né dei favori del pronostico né di quelli del pubblico, innamorato del campione 36enne che qui ha vinto 10 volte e che insomma non cadeva in questi match "sottosopra" da 2.195 giorni. "Nole, Nole" urlavano i fedeli, ma alla fine hanno applaudito l'esile italiano che l'aveva messo alle corde fin dall'avvio del match.

Segni di cedimento in un duello durato 3 ore e 25 minuti? Nemmeno uno. Nel quarto set l'asso serbo ha tentato disperamente di ribaltare la potenza e la precisione dei colpi dell'italiano e Sinner, incalzato dal numero uno al mondo, ha commesso un doppio fallo, il primo, che poteva costargi un contro-break e un terribile quinto set. La palla seguente di Jannik? Un ace.

