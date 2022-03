Diplopia Marquez, cos'è? I sintomi, le cause, come si cura e cosa dicono i medici

Marc Marquez si deve fermare ancora. E anche stavolta la colpa è della diplopia, il disturbo che lo accompagna dal 2011 e che aveva dato gli ultimi segnali nel novembre 2021. Il motociclista spagnolo è costretto a lasciare di nuovo le due ruote della MotoGp dopo la tremenda caduta in Indonesia che gli aveva impedito di gareggiare. Ma il motivo non è la caduta in sé ma la diplopia, un disturbo alla vista che lo costringe praticamente a vedere doppio, e dai primi esami fatti appena tornato a Barcellona sembra che il riacutizzarsi della malattia sia stato causato proprio dalla bruttissima uscita di pista nel warm-up sul circuito di Mandalika.

Cos'è la diplopia

Si tratta di una percezione doppia dell'immagine che può essere transitoria o permanente, in senso orizzontale o verticale o anche sia orizzontale, sia verticale. Può riguardare un solo occhio o entrambi: nel primo caso si tratta di un problema ortottico-oculistico, nel secondo caso di un problema neurologico. Ma da cosa deriva? Si vedono due immagini perché a mancare è quel meccanismo di fusione che consente al cervello di unire le due immagini percepite dai due occhi. Le due immagini, diverse da un occhio all'altro, nel caso di diplopia si vedono entrambe.

Le cause

Sono diverse le possibili cause della diplopia: nel caso di Marquez le origini sono traumatiche ma in altri casi può derivare da malattie, da strabisbo o disturbi come l'edema della papilla ottica che si verifica per esempio in caso di coma cerebrale. Ma come si guarisce? Nella maggior parte dei casi è curabile (e può guarire spontaneamente) mentre nel caso dello strabismo concomitante si usano delle lenti prismatiche o si può anche procedere con un intervento chirurgico. Come nel caso di Marquez, se la paralisi è dei nervi cranici, il problema può risolversi spontaneamente in uno-otto mesi. In caso contrario, però, si deve intervenire sui muscoli extraoculari.

I controlli di Marquez

Un ennesimo stop che ne pregiudica già le ambizioni per il 2022 e secondo i più pessimisti potrebbe metterne ora veramente a rischio il proseguo della carriera. Già durante il viaggio di ritorno in Spagna - spiega il suo team Honda - Marquez ha iniziato ad avvertire fastidi alla vista e al suo arrivo a Barcellona lunedì, ha fatto una visita di emergenza all'Hospital Clnic de Barcelona col suo oculista di fiducia, il dottor Sanchez Dalmau, che dopo un esame ha confermato una ricaduta di diplopia, problema con cui il pilota aveva fatto i conti già lo scorso novembre. E questa mattina, lo spagnolo è stato visitato dal suo team medico, guidato dal dottor Samuel Antu¤a, all'ospedale Ruber Internacional di Madrid, dove Marquez è stato sottoposto a un controllo medico generale per valutare tutte le contusioni causate dall'incidente e una risonanza magnetica al cervello. Questo ha riconfermato che non ha subito altre lesioni.

«La valutazione neuro-oftalmologica effettuata su Marc Marquez lunedì dopo il trauma cranico avvenuto al Gran Premio d'Indonesia - ha spiegato Sanchez Dalmau - mostra un nuovo episodio di diplopia causato da una recidiva della paralisi del quarto nervo destro, con un coinvolgimento minore rispetto a quello avvenuto nell'infortunio del novembre 2021. Dopo questo esame, è stato inizialmente deciso di seguire un trattamento conservativo con test medici periodici. La prossima settimana, Marc Marquez si sottoporrà a un nuovo controllo per valutare l'evoluzione dell'infortunio e prevedere il periodo di recupero stimato per tornare alla competizione». A confermare il nuovo episodio di diplomia è lo stesso Marc Marquez tramite un tweet: «Sembra che io stia vivendo un déjà vu. Durante il viaggio di ritorno in Spagna ho iniziato a provare disagio per la mia vista e abbiamo deciso di incontrare il dottor Sánchez Dalmau - le sue parole su Twitter - che ha confermato un nuovo episodio di diplopia». Lo scorso novembre Marquez era stato costretto a saltare l'ultima gara di Valencia e i successivi test di Jerez de la Frontera per le conseguenze di una caduta in allenamento mentre faceva motocross. Lo spagnolo già al tempo aveva sofferto dello stesso problema agli occhi avuto nel 2011. «Fortunatamente è meno grave dell'infortunio che ho avuto alla fine dell'anno scorso - conferma proprio lui -. Ma ora è il momento di riposarsi e aspettare per vedere come si evolverà l'infortunio. Come sempre, grazie mille a tutti voi per il vostro supporto!».