Le ultime modifiche al calendario UCI non sono state ufficializzate e per farlo, la Federazione Ciclistica Internazionale, aspetterà venerdì. Il ritardo è a causa dei campionati nazionali dei singoli Paesi, che si svolgeranno nell’ultima settimana di agosto, e che coinciderebbero, con un possibile spostamento della Milano-Sanremo al 22. Quindi, bisognerà aspettare per vedere se ci sarà l’eventuale inversione, tra la Sanremo e il Giro di Lombardia dell’otto agosto. La proposta che gli organizzatori stanno facendo alla Federazione Ciclistica Internazionale, sarà per una Milano-Sanremo da correre tra il 12 e il 15 agosto, per evitare il sovrapporsi con i campionati nazionali. Sarà così un calendario insolito quello che ci attende, con le corse che si svolgeranno a stagioni invertite. La Classica delle foglie morte dall’autunno all’estate, così come anche la classica di Primavera si correrà sotto il sol leone. Anche le Classiche del pavè e delle Ardenne, hanno trovato una loro nuova collocazione e dalla primavera si sono spostate nell’autunno di ottobre.

Ottobre in questo periodo caratterizzato dal Covid-19 è il mese del Giro d’Italia, con un meteo che costringerà a rivedere alcune tappe. Non si partirà più dall’Ungheria e la Sicilia, probabilmente da Palermo, con una cronometro, il 3 ottobre darà il via alla corsa. Questa non sarà l’unica novità del Giro, perché potrebbero esserci nuove città e regioni. Quasi certamente vedremo una nuova tappa in Abruzzo, ma non verso il mare come quella di Tortoreto Lido, ma si arriverà in montagna. Le incertezze maggiori riguardano l’ultima settimana di gara, ovvero dal 18 ottobre, dove si arriverà in montagna, con rischio neve e freddo elevato. RCS e il direttore della corsa Mauro Vegni, stanno già lavorando ed entro fine giugno, sarà pronto il tracciato definitivo.

L'Italia darà il via alla nuova stagione il 1 agosto con Strade Bianche e con la corsa, verranno attuati i nuovi regolamenti contro il Covid-19. Oggi e domani l'UCI si riunisce, per stabilire le nuove norme, che riguarderanno in particolare, il distanziamento sociale. I ciclisti inevitabilmente correranno spalla a spalla, ma le regole riguarderanno in particolare il pubblico alla partenza e all'arrivo.