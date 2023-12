Basket serie A, Venezia conserva il primo posto. Brescia batte Milano. Bologna terza

Brescia batte Milano con un grande secondo tempo, ma poco dopo risponde Venezia che passa a Sassari e conserva il primo posto in classifica anche se con gli stessi punti.

Il girone di andata si deciderà domenica prossima anche in ottica Coppa Italia. La Virtus Bologna senza grandi acuti contro Pesaro, ma basta poco per vincere e restare al terzo postoAlla quale accede Napoli dopo la vittoria in volata contro Derthona, a lungo sotto ma che ne finale rischia di vincerla con le triple di Ross. Napoli esulta e festeggia la storica qualificazione alla Final Eight.

Cremona batte Brindisi ed è ad un passo dalla Coppa Italia. I pugliesi sempre più nel baratro con soli quattro punti in classifica. A fine partita la società annuncia l’acquisto di Frank Bartley, lo scorso anno miglior marcatore in Serie A con Trieste (poi retrocessa) e proveniente dal campionato cinese. Pistoia vince in volata a Treviso e domenica prossima si giocherà la qualificazione alla Coppa Italia contro Cremona: le due neo promosse per un posto tra le prime otto. Se la giocherà anche Scafati che batte Trento e sale a quota 14. A Tortona si attende un’ultima di andata molto interessante. Serata scoppiettante a Masnago con Varese che nell’anticipo batte Reggio Emilia 116-93, segnando ben 70 punti già al riposo lungo. Ventuno triple e oltre il 60 per cento dal campo danno ai lombardi la seconda vittoria consecutiva. Super Hanlan da 31 punti e 6 assist, Mannion aggiunge 19 punti.

Vanoli Cremona - Happy Casa Brindisi 75-58

Brindisi rimette Kyzlink tra i sei stranieri rinunciando a Jackson. Si segna pochissimo nei primi quattro minuti: 5-2. Cremona allunga 16-8 e chiude il primo periodo avanti 18-13. Gli ospiti confermano la propria sterilità offensiva segnando appena due punti in quattro minuti: al 14esimo è 26-15. Il divario si dilata e al riposo lungo è 40-25. I pugliesi accennano ad un recupero, 49-43, ma Cremona resta avanti 55-47 al 30esimo. Pur con qualche palla persa di troppo i padroni controllano la partita: 66-53 al 35esimo. Finisce 75-58 con un parziale di 15-5 negli ultimi quattro minuti. Vittoria corale per la Vanoli (tre giocatori a quota 12 punti e il 44 per cento da tre). Per Brindisi, desolatamente ultima e sempre più staccata, Morris 22 punti, ma 12/30 da due 6/22 da tre. In arrivo Frank Bartley ex Trieste.

Germani Brescia - Ea7 Milano 72-64

Milano senza Shields, Baron, Ricci, Lo e con Flaccadori solo in panchina ma senza andare a referto. L’Olimpia parte forte: 7-14, poi 15-18 al decimo. Brescia fatica in attacco, soprattutto nel tiro da due, Milano resta avanti 23-28 al 15esimo. La Germani trova un sussulto e sorpassa 33-32 al riposo lungo. Il secondo tempo dei padroni casa è ricco di cose importanti. Napier (18 punti alla fine) viene frenato dalla difesa bresciana. Milano è tenuta a soli 32 punti segnati e la Leonessa vince 72-64. In una sfida dal punteggio basso e in cui le difese prevalgono, gioca una gara strepitosa Massinburg, autore di 18 punti. Quattordici per Della Valle, 13 per Bilan (con 11 rimbalzi) e 12 per Christon.

Ge.Vi. Napoli - Bertram Tortona 81-76

Walter De Raffaele fa il suo esordio sulla panchina di Tortona dopo l’esonero di Marco Ramondino. La Bertram gioca un buon primo tempo chiuso avanti 32.35. Napoli non brilla particolarmente in attacco, tirando con appena il 27 per cento da tre. Al rientro in campo, Napoli è trasformata, produce un terzo periodo da 31-18 e vola sul 63-53. I piemontesi provano a restare in partita, ma Napoli non molla: al 35esimo è 71-58 con Pullen (15 punti) e Brown (16) che si accendono. Derthona non molla e prima torna sotto 73-67, poi sul 77-67 segna tre triple con Ross che la riportano 77-76 a 22 secondi dalla fine. Brown segna due liberi per il 79.76, Ross sbaglia la tripla del pareggio, Ennis la chiude 81-76. La Ge.Vi. vince e festeggia l’accesso alla Coppa Italia. Zubcic 19 punti, Owens 13 con 11 rimbalzi.

Banco Sardegna Sassari - Umana Venezia 62-73

Sassari manda in campo il nuovo acquisto Brandon Jefferson (alla fine 15 punti con 5/12 dal campo) ma è Venezia ad avere un buon avvio, 7-14. La Dinamo si riprende e impatta sul 18-18 al decimo. Sassari allunga 28-21, m la Reyer dimostra di non essere capolista per caso e produce un parziale da 0-13 per il 28-34 del riposo lungo. Al rientro in campo Venezia allunga ancora, 29-45, poi 39-51, la Dinamo rientra fino al 46-53 del 30esimo. Sassari produce il massimo sforzo fino al 51-56, ma Venezia non trema, allunga ancora sul 53-70 e vince 62-73 conservando il primo posto in classifica. Wiltjer 14 punti e Tessitori 11 con 12 rimbalzi guidano la Reyer.

Givova Scafati - Dolomiti Energia Trentino 75-62

Scafati rinvigorita dalla vittoria a Brindisi della settimana scorsa recuperando 21 punti negli ulti quattro minuti. Gioca da subito una partita molto fisica sospinta da un pubblico caldissimo. Al decimo è 14-15 per Trento, ma nel secondo periodo i campani spingono sull’acceleratore e con un parziale da 24-16 vanno al riposo lungo sul 38-31. Scafati resta avanti 57-51 al trentesimo, poi scappa via ad inizio dell’ultimo periodo con un parziale da 13-0 per il 70-51 al 36esimo. Si tira malissimo da tre: Scafati 2/18, Trento 9/38. Finisce 75-62 e ora Scafati può giocarsi la Coppa Italia all’ultima giornata. Cinque in doppia cifra, Gamble 15 punti e 15 rimbalzi, Alessandro Gentile 16 punti, Logan 12. Per Trento c’è spazio anche per Saliou Niang, classe 2004grande protagonista della Next Gen Cup con cifre altissime e prestazioni da ricordare.

NutriBullet Treviso - Estra Pistoia 86-89

Partita di grande intensità al Pala Verde. Treviso quattro vittorie consecutive, ha la necessità di un’altra vittoria dopo i risultati che arrivano dagli altri campi. Al primo periodo da 19-23, Treviso risponde e si va al riposo lungo sul 42-44. La partita resta molto equilibrata. Pistoia va sul +5 alla fine del terzo periodo, ma la Nutribullet non molla: dal 60-67 si va sul 72-72. Allen (alla fine 27 punti) e Bowman (13) danno il primo vantaggio al 35esimo sul 77-75 dopo lunghissimi minuti e il palasport trevigiano è una bolgia. Finale palpitante. Moore (16 punti) e Willis (17), i due giocatori più rappresentativi dei toscani, segnano i canestri del 79-83 e dell’81-85. Harrison mette i liberi dell’83-85, Robinson la tripla dell’86-85. Segna Willis a 11 secondi dalla fine, sbaglia Treviso, Blakes la chiude 86-89. Treviso (Paulicap 14 punti e 14 rimbalzi) si ferma sul più bello, Pistoia ad un passo dalla Coppa Italia, basta vincere contro Cremona.

Virtus Segafredo Bologna - Carpegna Prosciutto Pesaro 83-66

La Virtus, seconda in Eurolega al girone di andata dietro al Real Madrid che fino adesso sembra inarrivabile parte forte, 11-4, ma un parziale da 4-15 sospinto da Toto e Visconti manda Pesaro avanti 15-19. Il secondo quarto della Virtus è di quelli che lasciano il segno: 26-13 di parziale per il 41-32 al riposo lungo. Pesaro, senza Mockevocius e Bamforth, chiede minuti dagli under Stazzonelli e Maretto, Bluiett segna dieci punti nel quarto e Pesaro resta agganciata. Pajola segna il 58-48 all’ultimo riposo. La Virtus, pur senza forzare, allunga 69-52 al 34esimo e la partita è di fatto chiusa. Finisce 83-66. Shengelia 22 punti. Polonara 11 punti e 9 rimbalzi. Doppia doppia anche per Toto di Pesaro con 16 punti e 10 rimbalzi.

La classifica

1. Umana Reyer Venezia 22 punti

2. Germani Brescia 22

3. Virtus Segafredo Bologna 20

4. Dolomiti Energia Trentino 18

5. Ge.Vi. Napoli 16

6. EA7 Milano 16

7. Una Hotels Reggio Emilia 16

8. Vanoli Cremona 14

9. Givova Scafati 14

10. Estra Pistoia 14

11. Carpegna Prosciutto Pesaro 10

12. Bertram Derthona 10

13. Openjobmetis Varese 10

14. Banco Sardegna Sassari 10

15. Nutribullet Treviso 8

16. Happy Casa Brindisi 4