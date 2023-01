Bimbo del minibasket fa "riscaldamento" con i giocartori di Treviso: Adrian Banks lo "salva"

PESARO - Un fuoriprogramma curioso è capitato domenica scorsa nel riscaldamento della partita di basket Carpegna Pesaro - Nutribullet Treviso all’arena Vitrifrigo marchigiana e rimbalzato attraverso i social è diventato presto virale. Un bambino di 5 anni che pochi istanti prima aveva sfilato con le squadre locali del minibasket, è rimasto in campo ed ha pensato bene di ritagliarsi un momento di gloria che ricorderà molto a lungo - anche perché è stato ripreso dalle immagini in diretta di Eleven Sports - si è messo a fare riscaldamento intrufolandosi tra i giocatori di Treviso Basket. Ma non ha fatto in tempo ad infilarsi nel “carosello” biancazzurro sfuggendo anche all’invito di un assistente dello staff tecnico, che il fuoriclasse Adrian Banks, si proprio lui, mosso dall’istinto di papà di 4 figli, lo ha subito braccato, preso in braccio e portato fuori dal campo e dal potenziale pericolo, prima che venisse travolto dai giganti di coach Marcelo Nicola.