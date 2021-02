Bach: «I Giochi di Tokyo saranno la luce in fondo al tunnel»

Lo sport, e in particolare le Olimpiadi, come motore della ripartenza post pandemia. Ne è convinto il presidente del Cio Thomas Bach, che ha parlato nel giorno della presentazione delle linee guida dedicate ai media in vista di Tokyo 2021: «Il 23 luglio i Giochi finalmente si apriranno, accoglieranno i migliori atleti del mondo e insieme celebreremo questa Olimpiade, mandando un messaggio di solidarietà e resilienza da parte del genere umano. Sarà la luce alla fine del tunnel in cui ci troviamo ancora».

«Non abbiamo un quadro completo di come sarà la situazione - continua Bach - ci sono degli sviluppi nei test e nei vaccini e tutto questo ci fa essere ottimisti. Se la situazione evolverà, ci adatteremo: dovremo essere creativi, flessibili e fare sacrifici. Se tutti rispetteremo le contromisure adottate, ci saranno le migliori condizioni possibili. Proteggiamoci a vicenda. Dobbiamo tenere noi stessi e gli altri al sicuro rispettandole e dimostrando che nella comunità olimpica c'à una forte solidarietà. Sappiamo già che saranno Olimpiadi diverse e siamo al lavoro con gli amici giapponesi affinché si celebrino Giochi sicuri per tutti i partecipanti e per la popolazione locale. Questa è la nostra priorità».

