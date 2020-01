Atp di Auckland, out al secondo turno ​Seppi, Cecchinato e Fognini

Atp di Auckland in Nuova Zelanda, il secondo turno è fatale per gli azzurri Seppi, Cecchinato e Fognini. Nella notte italiana sia Seppi che Cecchinato hanno completato i rispettivi match di primo turno interrotti martedì per pioggia ma, tornati in campo dopo poche ore per le sfide di secondo turno, hanno pagato la stanchezza contro avversari molto più «freschi». Il 35enne di Caldaro numero 84 del ranking mondiale, ha ceduto per 6-3, 7-6 (7-4), in un'ora e 35 minuti, al britannico Kyle Edmund, numero 69 Atp. In precedenza Andreas aveva eliminato per 3-6, 6-4, 6-4, dopo oltre due ore di gioco, il francese Adrian Mannarino, numero 43 Atp e settima testa di serie. Mentre il 27enne palermitano, numero 76 del ranking mondiale, è stato sconfitto per 6-1, 6-4, in appena 54 minuti, dal francese Ugo Humbert, numero 57 Atp, ma Cecchinato aveva impiegato quasi tre ore e mezza per riuscire ad avere ragione dell'argentino Leonardo Mayer, numero 100 Atp. Niente da fare anche per Fabio Fognini, testa di serie numero uno del torneo: il 32enne di Arma di Taggia, numero 12 del ranking mondiale, entrato in gara direttamente al secondo turno, ha ceduto per 3-6, 6-4, 6-3 in poco meno di due ore di gioco, complice anche un fastidio alla schiena, allo spagnolo tra Feliciano Lopez, numero 61 Atp. Ultimo aggiornamento: 10:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA