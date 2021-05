Vaccini: Riccardi, per Villa Manin allargata agenda con altre 240 dosi

Superate le duemila prenotazioni per l'inoculazione di Johnson&Johnson Palmanova, 11 mag - In riferimento all'appuntamento vaccinale di sabato e domenica prossimi (15 e 16 maggio) previsto a Villa Manin e riservato alla categoria 60-79 con il vaccino monodose della Johnson&Johnson, essendo stato raggiunto il target di prenotazioni (duemila) l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale ha deciso di allargare l'offerta con ulteriori 240 dosi suddivise nelle due giornate.



Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi.



Come ha osservato lo stesso Riccardi, si tratta di un segnale incoraggiante che riguarda una fascia d'età che ha registrato una statistica significativa relativamente ai ricoveri nelle terapie intensive.



"Vaccinandosi - ha sottolineato Riccardi - queste duemila persone hanno scelto non solo di proteggere se stessi ma anche tutti quei pazienti che necessitano della piena operatività degli ospedali per la cura di altre importanti patologie". ARC/GG/al





