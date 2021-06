Sport: Zilli, Vertical Ring originale gara per scoprire Alta Val Torre

Udine, 14 giu - "La Vertikal Ring è un'occasione imperdibile per gli appassionati di mountain bike, che permette di gareggiare su un percorso di 60 chilometri e su un dislivello di 2200 metri, ma rigorosamente in coppia. Penso che questo sia un modo davvero originale e bello per condividere un'esperienza sulle due ruote e scoprire allo stesso tempo luoghi meravigliosi del nostro territorio". Così l'assessore alle Finanze Barbara Zilli durante la presentazione della quarta edizione della gara di mountain bike a coppie "Vertikal Ring Mtb", che si è tenuta questa mattina a Tarcento. Si tratta di una competizione che rientra nel programma di Sportland, organizzata dall'Asd Ki.Co.Sys di Tricesimo, sotto l'egida dell'Acsi settore ciclismo, che prenderà il via domenica 20 giugno alle 9. La competizione rientra nel circuito "4 Seasons MTB Tour" e del Trofeo Mtb Acsi Udine 2021 e si sviluppa lungo l'Alta Val Torre e le pendici del Monte Faeit, con partenza e arrivo a Tarcento. "Questo è un esempio perfetto di quello che si può fare mettendo insieme le forze e collaborando - ha aggiunto Zilli - per ottenere un risultato. Un plauso va quindi agli organizzatori, ai tanti volontari che investono il proprio tempo e la propria passione per dare vita ad eventi sportivi come questo, ma anche agli amministratori che hanno compreso che fare insieme è un vantaggio per tutti. Inoltre, sarà uno spettacolo tutto da vivere anche per il pubblico, che sarà sicuramente numeroso". L'assessore ha poi concluso ricordando che la Vertikal Ring è anche un modo privilegiato per far riprendere quota al turismo in Friuli Venezia Giulia, territorio dalla innata vocazione sportiva, che il progetto Sportland sta valorizzando con l'impegno di questi anni. Al programma della Vertikal Ring 2021 si aggiunge l'originale formula della Vertikalrando, un'escursione ciclistica, non competitiva e da svolgersi tra giugno e settembre, di resistenza e regolarità da portare a termine in totale ed assoluta autonomia, seguendo la traccia GPX fornita dalla Ki.Co.Sys. I comuni attraversati sono Tarcento - Lusevera - Venzone - Gemona del Friuli - Montenars - Artegna - Magnano in Riviera, per una lunghezza di 93 chilometri e un dislivello di 3.333 metri. "Un'iniziativa che permetterà ai partecipanti di vivere emozioni uniche - ha concluso Zilli -, a contatto con la natura e alla scoperta di luoghi poco conosciuti del nostro Friuli. È questo un ottimo modo per proporre ai turisti e agli appassionati di scegliere questi territori per le proprie vacanze". ARC/Com/ep

