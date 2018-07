Sport: Callari, Europei under 19 softball utili a promozione Fvg

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 17 lug - "La passione per lo sport dei cittadini del Friuli Venezia Giulia ancora una volta si rivela un ottimo veicolo di promozione della salute e del territorio. Gli eventi di alto profilo che, attraverso un veicolo inclusivo come lo sport, fanno conoscere la nostra regione e le sue peculiarità sono infatti uno strumento importante per il percorso di valorizzazione dei nostri prodotti tipici e delle numerose opportunità offerte da un territorio che nell'arco di un centinaio di chilometri permette di passare dal mare alla montagna".Questo il commento espresso dall'assessore regionale alla Funzione pubblica, semplificazione e sistemi informativi, Sebastiano Callari, che ieri ha portato i saluti del governatore Massimiliano Fedriga e di tutta l'Amministrazione regionale alla cerimonia di inaugurazione del Campionato europeo under 19 di softball, che proseguirà fino al 21 luglio a Staranzano.La manifestazione, organizzata grazie alla collaborazione tra le società sportive Stars Ronchi Softball, Staranzano Ducks e Cervignano Tigers, è supportata dalla Regione per il suo alto valore sociale, formativo ed educativo e vede la partecipazione di 17 squadre nazionali.All'evento di ieri hanno partecipato, oltre a Callari, il presidente regionale del Coni, Giorgio Brandolin, l'assessore allo Sport del comune di Ronchi dei Legionari, Marta Bonessi, e i vertici delle federazioni italiana ed europea di softball. ARC/MA/ppd