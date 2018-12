Protezione civile: Riccardi, 63 mila euro per gruppo volontari Sappada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udine, 15 dic - La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, su proposta del vicepresidente con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, ha autorizzato un finanziamento di 63 mila 500 euro al Comune di Sappada, fa parte del Sistema integrato di protezione civile: consentirà di dotare i volontari della squadra comunale delle attrezzature necessarie per gli interventi di emergenza sul territorio.Il finanziamento, di carattere straordinario, precisa il vicepresidente, rientra nell'azione di adeguamento delle attrezzature in dotazione delle squadre di volontari comunali, anche alla luce delle recenti emergenze verificatesi sulla montagna friulana."In questo caso - aggiunge Riccardi - assume particolare significato perché mira a porre i volontari della protezione civile di Sappada nelle stesse condizioni operative dei colleghi dell'area montana, anche alla luce delle nuove esigenze che si sono manifestate di recente, in occasione delle gravi calamità naturali che hanno devastato il patrimonio boschivo della Carnia e dell'area dolomitica, e arrecato danni anche alle strutture civili e private"."In quell'occasione - aggiunge il vicepresidente - i volontari di Sappada hanno operato da subito, con la consueta disponibilità e capacità, ma non avevano ancora a disposizione tutti gli strumenti adeguati per agire nell'emergenza sul territorio boschivo".In modo specifico, il finanziamento della Regione permetterà alla squadra comunale dei volontari di protezione civile di Sappada di disporre di diciotto nuove dotazioni individuali tecnico-logistiche, due motoseghe, due dotazioni anti taglio, un mezzo pick-up equipaggiato con dotazioni di servizio e contraddistinto dalla livrea della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, una motopompa, un gruppo elettrogeno, un gruppo illuminante mobile. ARC/CM/ep