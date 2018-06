Patrimonio: Zilli, a Comune di Pordenone locali per uso espositivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 22 giu - Su proposta dell'assessore alle Finanze, patrimonio, coordinamento, programmazione politiche economiche e comunitarie, Barbara Zilli, la Giunta regionale ha autorizzato la concessione ventennale, a titolo gratuito, a favore del Comune di Pordenone, degli spazi espositivi di proprietà della Regione, situati al piano terra e al primo piano, in Corso Garibaldi, nel capoluogo della Destra Tagliamento.Spazi, che si trovano all'interno della sede dell'ex Provincia di Pordenone, in Largo S. Giorgio, 12.La concessione mira a promuovere la realizzazione di iniziative ed eventi culturali, che già da anni si svolgono in questa sede, ora ristrutturata e adeguata.A carico del Comune rimarranno le sole spese di gestione dei locali, ovvero i costi inerenti l'energia elettrica, il condizionamento, l'acqua e la manutenzione ordinaria. ARC/CM/ppd