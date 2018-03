Lavoro: ok regolamento iniziative per occupati disabili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 21 mar - La Giunta regionale ha approvato in via preliminare il regolamento per la realizzazione delle iniziative di lavoro di pubblica utilità destinate ai lavoratori con disabilità.Tale regolamento contempla il finanziamento da parte della Regione di progetti di pubblica utilità realizzati dagli enti locali, dalle unioni territoriali intercomunali, e dalle aziende per l'assistenza sanitaria.In particolare, prevede che le pubbliche amministrazioni, in qualità di soggetti proponenti, attivino gli interventi disciplinati dal regolamento attraverso il coinvolgimento delle cooperative sociali, le quali assumeranno il ruolo di soggetti attuatori, e instaureranno con i lavoratori con disabilità destinatari degli interventi un rapporto di lavoro subordinato.I lavoratori coinvolti nelle attività previste dal regolamento saranno affiancati da tutor messi a disposizione dalle cooperative sociali, che garantiranno un livello organizzativo in grado di sostenere il raggiungimento del servizio da realizzare per conto dell'Amministrazione proponente.Le iniziative di lavoro di pubblica utilità oggetto del regolamento non rientrano nell'ordinaria attività amministrativa del soggetto proponente, e sono realizzabili in diversi settori, tra i quali anche la manutenzione del verde pubblico.Per il 2018 le risorse a disposizione, alle quali il regolamento si riferisce, ammontano a 640mila euro. ARC/CM