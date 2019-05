Innovazione: Ardiss premia 6 progetti per la sostenibilità ambientale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udine, 23 mag - La Pubblica amministrazione può farsi promotrice di reali processi di innovazione con una ricaduta concreta sulla sostenibilità ambientale e sulla quotidianità dei cittadini.È questo il senso del progetto "Sostengo la sostenibilità" con cui l'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (Ardiss) ha lanciato un bando di idee interno per raccogliere le migliori proposte capaci - a costo zero - di impattare sulla qualità ambientale dell'ente e dell'attività che amministra.Una sfida colta con entusiasmo dai 63 dipendenti, compresi dirigenti e coordinatori, che hanno elaborato una trentina di idee. Sei di queste sono state selezionate e presentate al pubblico nel corso di un evento che si è svolto oggi nel Parco scientifico e tecnologico di Udine FriuliInnovazione, alla presenza degli assessori regionali all'Istruzione e lavoro e alla Funzione pubblica.L'iniziativa si poggia sulla piattaforma FoxWin, startup innovativa che ha trovato proprio nel parco scientifico tecnologico udinese il proprio incubatore e che si basa sul concetto di condivisione di idee e conoscenza per migliorare l'ambiente e le modalità di lavoro. Grazie alla piattaforma i dipendenti di Ardiss sono stati invitati a formulare proposte concrete per migliorare in chiave sostenibile i processi di gestione interni dell'ente per il diritto allo studio. Ogni progetto finalista ha un nome ed un ideatore che sarà coinvolto nella realizzazione del progetto stesso, dal momento che almeno tre dei primi sei progetti selezionati saranno concretizzati entro l'anno.PiantAlbero di Federico Spangaro è il progetto che intende contribuire alla sostenibilità ambientale delle 12 case dello studente sparse in regione con l'inserimento di alberi nelle aree verdi circostanti. L'obiettivo è realizzare dei veri e propri campus con parchi che fungano anche da corridoi ecologici per la salvaguardia della flora e della fauna locale. RicaricArdiss di Fabia Bensi mira a promuovere la mobilità sostenibile installando nei pressi dei poli universitari delle colonne di ricarica per bicilette a pedalata assistita e automobili elettriche. L'obiettivo è quello di offrire un servizio agli studenti e attivare buone pratiche per migliorare la qualità della vita e dell'ambiente promuovendo al contempo il cicloturismo. Il progetto si inserisce, rimodulandolo, nel piano della risistemazione delle aree esterne che ha già copertura finanziaria. Smoke Awarness di Fabiana Burco promuove la consapevolezza del pericolo del fumo sia per la salute degli studenti che per l'ambiente, proponendo giornate di sensibilizzazione per la raccolta su base volontaria dei mozziconi e collaborazioni con aziende che si occupano del riciclo. Solo Moduli Digitali è il progetto di Emanuela Marchesan che punta all'eliminazione di tutta la modulistica cartacea necessaria alla richiesta dei servizi da parte degli studenti, per sostituirla con un form online di compilazione collegato anche con la posta certificata. Mappa del tesoro di Mara Candusso favorisce la creazione di corrette abitudini a favore dell'ambiente già sul posto di lavoro, ricorrendo a infografiche e ad una vera e propria mappa dei contenitori per la raccolta differenziata. Infine, Riciclare è un gioco di Fabio Richetti: introduce una sorta di gara tra gli studenti per premiare coloro che attuano i comportamenti migliori nell'uso rispettoso dell'alloggio assegnato e della fruizione degli spazi comuni.L'evento è inserito tra i 17 eventi nazionali di alto livello del Festival dello sviluppo sostenibile 2019, che oltre a Udine sono ospitati ad Assisi, Genova, Matera, Napoli, Roma e Torino.Stamattina, inoltre, l'Ardiss ha consegnato e inaugurato uno spazio collettivo all'interno della propria sede di viale Ungheria, dedicato al Comitato studenti che avrà a disposizione un luogo per incontri e attività amministrativa aperto ai collettivi studenteschi di tutti i poli universitari e dei conservatori del Friuli Venezia Giulia. ARC/SSA/ppd