Imprese: Pizzimenti, Calligaris riferimento per nuove realtÃ  Fvg

Trivignano Udinese (Ud), 22 set - "Il cammino imprenditoriale della famiglia Calligaris si è sviluppato di pari passo con la storia del Friuli Venezia Giulia e rappresenta un esempio per quanti oggi intendono fare impresa. Ha segnato tappe importanti per la crescita del territorio, non soltanto per le realtà che ne hanno inizialmente ospitato gli stabilimenti, e ha dimostrato che la nostra regione possiede l'energia e le risorse imprenditoriali e umane per tenere anche nei momenti di crisi". Lo ha affermato l'assessore regionale al Territorio, Graziano Pizzimenti, intervenendo alle celebrazioni del 95. anniversario di fondazione della Calligaris, azienda friulana leader nella produzione di mobili e complementi d'arredo.L'evento è culminato con lo scoprimento, nella sede di Manzano, di due statue a misura reale raffiguranti Antonio e Romeo Calligaris, il fondatore dell'azienda e il figlio che ne ha avviato lo sviluppo, trasmettendola a sua volta al figlio, Alessandro Calligaris, che ne ha propiziato innovazione e ricerca.Nel corso della cerimonia, il presidente Alessandro Calligaris, nipote del fondatore, ha ripercorso la storia dell'impresa nata a Manzano nel 1923 come piccolo laboratorio artigianale fondato da Antonio Calligaris. Vi si realizzava la Marocca, la tipica sedia della zona, con struttura in legno e seduta impagliata.Allìepoca, è stato ricordato, il taglio e l'assemblaggio delle parti era affidato agli uomini, l'impagliatura era eseguita a domicilio dalle donne e tutto, naturalmente, rigorosamente a mano.Lo sviluppo dell'azienda è avvenuto negli Anni Cinquanta grazie all'impegno del figlio del fondatore, Romeo Calligaris.Nel 1986 la presidenza è passata ad Alessandro, che l'ha condotta attraverso la sperimentazione di nuove tecnologie e l'inserimento di materiali innovativi.Oggi, Calligaris è un gruppo che fattura 142 milioni di euro ed è presente in 650 punti vendita nel mondo, con un marchio distribuito in oltre 100 Paesi.Produce l'intera gamma di elementi di arredo, dalla sedia, ai tavoli, ai letti, ai complementi d'arredo, ai tappeti, all'illuminazione e all'oggettistica. ARC/CM/Red