Imprese: domani a Udine presentazione servizi e incentivi

Udine, 19 apr - La Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso l'Agenzia regionale per il lavoro, e l'Università di Udine incontreranno domani, 20 aprile, alle ore 10.45 a Udine (palazzo Antonini, via Petracco 8), le aziende del territorio per una presentazione congiunta delle opportunità e dei servizi offerti.Si tratta di un'occasione per conoscere le opportunità e i servizi messi a disposizione sia dal Punto impresa dell'ateneo friulano che opera per favorire il rafforzamento del network tra diversi soggetti e la costruzione di percorsi di collaborazione, catalizzando opportunità, competenze ed esigenze e fungendo da facilitatore nel dialogo impresa-università, sia da parte del servizio alle imprese dell'Agenzia regionale per il lavoro.Durante la mattinata, le aziende potranno partecipare ad un networking di approfondimento dei temi trattati nei corner informativi specifici che verranno allestiti.L'incontro rappresenta il primo passo di un progetto di cooperazione congiunta fra l'Università di Udine e la Regione per la divulgazione di informazioni, servizi e opportunità rivolte alle imprese per favorire lo sviluppo territoriale e facilitare i processi di crescita e di innovazione delle aziende.All'evento interverranno Marco Sartor, delegato dell'ateneo friulano al placement, alunni e al rapporto con le imprese e Gianni Fratte, responsabile del Servizio alle imprese dell'Agenzia regionale per il lavoro Fvg. ARC/LP/fc