Ferriera: Rosolen, strategie intervento basate solo su atti ufficiali

Trieste, 10 dic - "Su incontri informali e dichiarazioni ufficiose non si può costruire ne' un'analisi corretta ne' una coerente strategia di intervento sulla situazione della Ferriera di Servola". Si è espressa così l'assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen presente a Roma, su incarico del governatore Massimiliano Fedriga, alla riunione del tavolo di crisi richiesto dai sindacati, vertice per fare il punto sul futuro della Ferriera che si è svolto al Ministero dello Sviluppo Economico."L'Amministrazione - ha aggiunto Rosolen al termine della riunione - è abituata a lavorare per atti formali e a portare a termine impegni presi, non certo a discutere di cose riferite a soggetti terzi in incontri cui non ha preso parte".Da parte della Giunta regionale, quindi, rimangono gli impegni già sottoscritti negli Accordi, le iniziative e le risorse destinate all'Area di Crisi industriale complessa di Trieste.Secondo Rosolen, inoltre, la Regione è disposta a valutare - in collaborazione con tutti soggetti coinvolti - modifiche al percorso intrapreso a fronte di eventuali dati oggettivi che lo richiedano. "È opportuno - ha concluso l'assessore - che tali decisioni vengano assunte all'esito di tavoli ufficiali con il coinvolgimento di tutte le parti interessate". ARC/AL/ep