Esercito: Fedriga incontra vertici Reggimento Piemonte Cavalleria

Trieste, 27 ott - Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha incontrato questa mattina a Trieste nel Palazzo della Regione i vertici del 2. Reggimento Piemonte Cavalleria. Al centro dei colloqui l'avvicendamento alla guida del Reggimento dell'Arma di cavalleria tra i più antichi dell'Esercito Italiano, oggi inquadrato nella Brigata alpina "Julia". Presenti infatti all'incontro sia il comandante uscente, il Col. Giuseppe Russo, che il subentrante, il Col. Ivano Marotta. Di stanza nella caserma "Guido Brunner" a Villa Opicina a Trieste, il 2. Reggimento Piemonte Cavalleria, lo scorso 13 luglio, ha ospitato il solenne incontro tra il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e il Presidente sloveno Borut Pahor. Unità a forte vocazione internazionale, avendo partecipato alle missioni di pace in Libano, Afghanistan, Iraq, Somalia e Mali, il "Piemonte" è stato più volte impegnato in Italia anche nell'operazione "Strade Sicure". Nel 2004 il Comune di Trieste ha concesso al Reggimento la "cittadinanza onoraria" con questa motivazione: "Per il grande valore storico di un Corpo che ha annoverato tra i suoi quadri, ufficiali, sottufficiali e militari di truppa di origini triestine; nonché per il solido e profondo legame che lo unisce alla città di Trieste, di cui ha contribuito ad incrementare il prestigio interno ed esterno con i suoi compiti di supporto nelle missioni internazionali di pace e di collaborazione con le altre Forze straniere". ARC/RT/al © RIPRODUZIONE RISERVATA