Elezioni comunali: Fausto Prampero sindaco di Varmo

Trieste, 22 set - Fausto Prampero, appoggiato dalla lista Per Varmo Vil di Var - Lista Civica, è stato eletto sindaco di Varmo con 764 voti, pari al 47,34% delle schede valide.



Hanno inoltre ottenuto voti:



Antonella Iacuzzi (Varmo Radici e Futuro - Antonella Iacuzzi Sindaco, Varmo un obiettivo Comune - Antonella Iacuzzi Sindaco), con il 30,11 per cento dei voti (486)



Massimo Della Siega (Varmo Comunità, Viviamo Varmo), con il 22,55 per cento dei voti (364)



I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it) ARC/MA/gg



© RIPRODUZIONE RISERVATA