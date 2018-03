Elezioni amministrative: 29/4 al voto 19 comuni in Fvg

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udine, 18 mar - Il prossimo 29 aprile, in concomitanza con le elezioni del presidente della Regione e del Consiglio regionale, si svolgeranno anche le elezioni amministrative per l'elezione del sindaco e il rinnovo dei consigli comunali di 19 comuni della regione.Si vota in 17 comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti: nel pordenonese, nei comuni di Brugnera (sindaco e 16 consiglieri), Fiume Veneto (sindaco e 20 consiglieri), Polcenigo (sindaco e 16 consiglieri), San Giorgio della Richinvelda (sindaco e 16 consiglieri), Sequals (sindaco e 12 consiglieri), Spilimbergo (sindaco e 20 consiglieri), Zoppola (sindaco e 16 consiglieri); nell'udinese nei comuni di Faedis (sindaco e 16 consiglieri), Fiumicello Villa Vicentina (sindaco e 16 consiglieri), Forgaria nel Friuli (sindaco e 12 consiglieri), Gemona del Friuli (sindaco e 20 consiglieri), Martignacco (sindaco e 16 consiglieri), San Daniele del Friuli (sindaco e 16 consiglieri), San Giorgio di Nogaro (sindaco e 16 consiglieri), Talmassons (sindaco e 16 consiglieri), Treppo Ligosullo (sindaco e 12 consiglieri); nell'isontino a Fogliano Redipuglia (sindaco e 16 consiglieri).Si vota inoltre per l'elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale di due comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti: Udine, dove verranno eletti 40 consiglieri comunali, e Sacile, con 24 consiglieri comunali.A Udine, nel caso in cui al primo turno nessuno dei candidati alla carica di sindaco abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi, si andrà al ballottaggio tra i due candidati che avranno raccolto il maggior numero di voti validi. Gli aventi diritto al voto potranno recarsi alle urne dalle 7 alle 23 di domenica 29 aprile. Le operazioni di spoglio si svolgeranno lunedì mattina, subito dopo la conclusione dello spoglio per le concomitanti elezioni regionali.Gli eventuali turni di ballottaggio nei comuni di Udine e Sacile si svolgeranno domenica 13 maggio, con apertura dei seggi sempre dalle 7 alle 23 e spoglio che inizierà immediatamente dopo la chiusura dei seggi. ARC/SSA/PPD