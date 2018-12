Dm Elektron: Bini, riscontro positivo da primo incontro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udine, 10 dic - L'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Bini, ha commentato in termini positivi la prima riunione del tavolo convocato dalla Regione per affrontare la delicata situazione venutasi a creare alla Dm Elektron di Buja dove i lavoratori sono in stato di agitazione.Al termine della riunione, tenutasi nel palazzo dell'Amministrazione regionale a Udine presente l'assessore alle Finanze, Barbara Zilli, l'assessore Bini ha evidenziato di avere riscontato un atteggiamento molto responsabile da parte delle rappresentanze sindacali intervenute e, nel contempo, la disponibilità della proprietà ad avviare un percorso assieme alla Regione.Bini ha poi ricordato che l'Amministrazione regionale è sempre stata disponibile ad accompagnare i processi di crescita delle aziende e ha reso noto che i lavori del tavolo proseguiranno a breve per poter individuare soluzioni percorribili. ARC/CM/ep