Cultura: Regione sostiene Esof con eventi e spettacoli

Vernice mostra "Xtreme" a Magazzino Idee su ambienti estremi



Trieste, 28 ago - La Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso la Direzione Cultura, ha sostenuto fin dall'inizio Esof2020 per la parte che le compete nella convinzione che la scienza sia a tutti gli effetti parte integrante della cultura.



È quanto ha ricordato l'assessore regionale alla Cultura all'anteprima della mostra "Xtreme: vivere in ambienti estremi", a cura del Dipartimento di Matematica e geoscienze dell'Università di Trieste, del Museo nazionale dell'Antartide, dall'Inaf-Osservatorio astronomico di Trieste e della Federazione speleologica regionale del Fvg.



La mostra, allestita al Magazzino delle Idee di Trieste, è parte integrante del cartellone di eventi collegati al programma scientifico del festival. Il percorso espositivo, con gigantografie, installazioni, reperti storici e un suggestivo video con riprese in 3D su grotte e minerali, approfondisce l'intreccio di tre ambienti "estremi": l'Antartide, lo spazio e la biosfera ipogea.



La Regione ha promosso un bando apposito per la produzione di spettacoli ad hoc all'interno del festival della scienza. Non tutti potranno essere rappresentati così come erano stati concepiti a causa dell'emergenza Covid-19, ma di certo il bando - è stato rimarcato - è stata un'opportunità per i soggetti di produzione culturale, perchè si sono misurati con una realtà che è per loro insolita, e sarà una bella sfida per il pubblico che potrà fruire di questa opportunità per approfondire con un approccio storico e culturale il cuore scientifico di Esof.



A visitare la vernice della mostra, a cui è dedicata anche una intera sezione sulla salvaguardia ambientale, è intervenuto - assieme al champion di Esof Stefano Fantoni - anche l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente rimarcando l'eccellenza della comunità scientifica di Trieste, nota e apprezzata a livello internazionale, ma che - è stato auspicato - dovrà ulteriormente avvicinarsi al territorio, proseguendo sulla ottima strada intrapresa con eventi di promozione e divulgazione presso i cittadini, le istituzioni scolastiche e le associazioni.



Per la Regione le finalità di Esof sono importanti anche per gli ambiziosi obiettivi che l'Amministrazione vuole conseguire, ovvero diventare la prima Regione europea a raggiungere le emissioni zero cinque anni prima del 2050, data prefissata dal Green Deal europeo per raggingere la neutralità climatica. ARC/EP/pph



