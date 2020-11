Covid: Riccardi, Piano pandemico Asugi adattato a evoluzione contagi

Trieste, 25 nov - "Il piano pandemico dell'Azienda sanitariauniversitaria Giuliano Isontina è stato applicato e sta svolgendola propria funzione, rispondendo ad ogni inasprimento della curvapandemica e attivando tutte le riorganizzazioni aziendali e lerisorse pianificate. La comparazione della curva durante la primafase con quella della seconda esprime chiaramente la portatadella diffusione e velocità di circolazione del virus che non ècerto imputabile ad Asugi o al personale che a tutti i livellifronteggia l'emergenza".

Lo ha detto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia condelega alla Salute, Riccardo Riccardi, durante la seduta odiernadel Consiglio regionale, nell'ambito della quale ha spiegato che"il Piano è continuo adeguamento e oggi la difficoltà dellestrutture sanitarie a prendere in carico pazienti con patologiediverse è strettamente correlata alla carenza di specialisti einfermieri, quindi l'Asugi sta reclutando ulteriori medicineoabilitati per rinforzare l'offerta sul territorio sia comecomponenti Usca sia nei distretti".

Riccardi ha evidenziato che "la refertazione dei test diagnosticidel Covid avviene entro 24 ore, i pochi casi verificatisi in cuinon è stato rispettato questo timing sono dovuti alla rotturaun'apparecchiatura di laboratorio. Inoltre, l'azienda è in attesadella fornitura di un componente da parte della struttura guidatadal commissario Arcuri, la cui consegna è stata da tempoassicurata ma non si è mai concretizzata. L'Asugi ha attivato piùnumeri di telefono per dare risposte alle domande dellacittadinanza e tali numeri rispondono a finalità diverse perchédiverse sono le competenze necessarie per rispondere ai quesitidella popolazione che sono sia di tipo sanitario sia generali".

Analizzando la situazione degli anziani il vicegovernatore haquindi precisato che "dal 1° ottobre sono stati trasferiti dallecase di riposo oltre 140 ospiti per poterli ospitare in strutturealternative, ma la diffusione del virus è molto più rilevanterispetto alla prima fase ed il numero dei contagiati è aumentatonotevolmente. A breve saranno quindi resi disponibili ulteriori170 posti letto in strutture che hanno manifestato l'interesse adaccogliere ospiti positivi al Covid".

Entrando nello specifico dei dati Riccardi ha spiegato che "nellestrutture residenziali per anziani dell'area isontina sonoospitate 936 persone, 884 delle quali sono state sottoposte atampone, con 182 positivi al 1° ottobre e 174 ad oggi, mentrenell'area giuliana in tali strutture sono ospitati 2.406 anzianidei quali 2.309 sottoposti a tampone, con 336 positivi al 1°ottobre e 235 oggi. In totale quindi sono stati sottoposti atampone 3.193 anziani su 3.342 anziani, con 518 positivi al 1°ottobre e 409 ad oggi".

Per quanto riguarda gli operatori delle case di riposo ilvicegovernatore ha chiarito che "nell'area afferente all'Asugi cisono 2.608 operatori, 2.601 dei quali sono stati sottoposti atampone e 224 di loro erano quelli positivi al 1° ottobre, mentreoggi sono 155. Infine, sul fronte della disabilità afferisconoall'Asugi 478 ospiti dei centri diurni, dei quali ben 388 sonostati sottoposti a tampone, con 48 positività al 1° ottobre e 35oggi, mentre 528 dei 651 operatori sono stati testati, con 54positivi al 1° ottobre e 36 ad oggi".ARC/MA

