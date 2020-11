Covid: in Fvg 675 nuovi casi (109 pregressi), 6024 tamponi, 13 decessi

Trieste, 22 nov - Oggi in Friuli Venezia Giulia sono statirilevati 675 nuovi contagi (l'11,21 per cento dei 6.024 tamponieseguiti) e 13 decessi da Covid-19. Delle nuove positivitàodierne 109 afferiscono a test pregressi eseguiti in laboratoriprivati.

Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute,Riccardo Riccardi.

Le persone risultate positive al virus in regione dall'iniziodella pandemia ammontano in tutto a 24.658, di cui: 6.206 aTrieste, 10.425 a Udine, 4.707 a Pordenone e 3.008 a Gorizia,alle quali si aggiungono 312 persone da fuori regione.

I casi attuali di infezione sono 13.293. Salgono a 56 i pazientiin cura in terapia intensiva e a 545 i ricoverati in altrireparti. I decessi complessivamente ammontano a 646, con laseguente suddivisione territoriale: 268 a Trieste, 203 a Udine,153 a Pordenone e 22 a Gorizia.

I totalmente guariti sono 10.719, i clinicamente guariti 242 e lepersone in isolamento 12.450.ARC/MA

