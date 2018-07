Alpini: Zilli valorizzato rifugio ex casermetta Monte Zermula

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udine, 21 lug - "Un'opera di valorizzazione e di ristrutturazione, in tempi brevi, di un immobile che rischiava di essere disperso e che ora grazie alla collaborazione dei gruppi degli alpini e dell'amministrazione comunale è a disposizione di tutta la collettività".Lo ha detto l'assessore alle Finanze e Patrimonio del Fvg Barbara Zilli all'inaugurazione del rifugio a Cason di Lanza, frutto della ristrutturazione dell'ex casermetta "Monte Zermula" curata dalla sezione provinciale Ana di Udine, con la collaborazione del Comune di Paularo e del locale gruppo alpini. L'immobile fu restituito nel 2002 al Comune di Paularo, divenuto il proprietario della caserma a seguito del passaggio di parte dei beni demaniali alla Regione Friuli Venezia Giulia.La struttura è stata intitolata all'8° Reggimento alpini mentre le sale interne ai Caduti della "Julia" nelle missioni in Afghanistan (Gianmarco Manca, Marco Pedone, Francesco Vannozzi e Sebastiano Ville, del 7° reggimento alpini, caduti a Buji il 9 ottobre 2010, Matteo Miotto del 7° reggimento alpini caduto a Buji il 31 dicembre 2010, Luca Sanna dell'8° reggimento alpini caduto a Bala Murghab il 18 gennaio 2011 e Massimo Ranzani del 5° reggimento alpini, caduto ad Adraskan il 28 febbraio 2011).La dedica è stata particolarmente apprezzata da Zilli che ha sottolineato come "gli alpini in questo modo si impegnano a tenere viva la memoria dei caduti e portano avanti i valori della nostra friulanità"."Anche attraverso questa ristrutturazione si contribuisce a tenere viva la montagna - ha detto Zilli - perché il rifugio vuole rappresentare un luogo di condivisione, di apertura, di fratellanza ma anche di riflessione e la Regione è pronta a sostenere le iniziative che i gruppi degli alpini intendono portare avanti a favore delle nostre realtà, in particolare quelle montane"."L'intitolazione dell'ex casermetta all'8° Reggimento rimarca il grande rispetto e la grande ammirazione per questo Corpo i cui valori di fedeltà alla Patria, di solidarietà verso gli altri e il grande senso del dovere e il volontariato ci riempiono di orgoglio" ha aggiunto Zilli.Il presidente della sezione Ana di Udine, Dante Soravito de Franceschi, a margine dell'inaugurazione, ha spiegato la motivazione dell'intitolazione volta "a richiamare alla memoria i nostri valori, i nostri reparti - ha indicato -: l'8° Reggimento alpini è nato sul territorio e allo stesso ha dato molto, per questo è importante ricordarlo considerando che, fino ad oggi, nessun rifugio è stato dedicato a quest'unità organica dell'esercito".L'8°Reggimento venne costituito, infatti, nel 1909 riunendo i battaglioni Cividale, Gemona e Tolmezzo. Come tutti i reparti alpini era a reclutamento regionale e i suoi uomini provenivano da tutto il Friuli.L'inaugurazione, benedetta dal cappellano militare del comando Legione carabinieri Friuli Venezia Giulia, don Albino D'Orlando, ha visto la presenza di un picchetto armato dell'8° Reggimento alpini con la fanfara della Brigata Alpina "Julia" e di numerose autorità. ARC/LP/ppd