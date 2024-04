SICUREZZA SUL LAVORO, L’IMPEGNO DI ALGECO CON ANMIL

Algeco Italia, azienda leader nel settore delle soluzioni modulari, promuove un evento in collaborazione con ANMIL, l'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, per ricordare la Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro e per continuare a sensibilizzare l'opinione pubblica su questa fondamentale tematica. La Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro, che si celebra ogni 28 aprile, venne istituita nel 2003 dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), e nacque con l'intento di promuovere il dibattito sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie nei luoghi di lavoro.

L’obiettivo dell’evento di Algeco sarà quello di sensibilizzare i propri dipendenti sull'importanza di assicurare un ambiente lavorativo sicuro e salutare per tutti i collaboratori.

ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO

Il tema centrale della manifestazione sarà ovviamente la sicurezza e la salute sul posto di lavoro con l’approfondimento su diversi argomenti centrali relativi alle due tematiche.

La diretta sarà aperta dai saluti di benvenuto del CEO&MD di Algeco Italia, Vito Amati. Successivamente, illustri ospiti approfondiranno tematiche importanti in ottica di sicurezza e salute sul lavoro, tra di loro ci saranno: Marinella de Maffutiis (Capo Area Attività Istituzionali, Comunicazione e Relazioni esterne ANMIL), Luce Tommasi (già giornalista RAI) e Alberto Verzulli (Presidente ANMIL Regione Lazio).

In seguito, verranno presentati due progetti: il primo sarà “I segni del mestiere” e verrà seguito del docufilm “InSicurezza” dell’autore Stefano D’Andrea e del regista Paolo Cirelli. Entrambi le iniziative mirano a mettere in luce come anche l'arte possa supportare questa causa così importante.

Verrà, poi, lasciata la parola a Ester Intini, Gabriele Salvitti e Giuseppe D’Aprile (Project Manager Algeco Italia) che presentando le loro testimonianze, forniranno spunti concreti e casi specifici che susciteranno grande interesse e partecipazione da parte di tutti i presenti.

Infine, verrà dedicato uno spazio ai più giovani, con l'annuncio dei vincitori del concorso "Il mio Supereroe Sicurezza". Questo momento rappresenterà un'opportunità per coinvolgere e sensibilizzare anche le nuove generazioni sull'importanza della sicurezza sul lavoro.

ALGECO E IL SUO IMPEGNO

Ormai da diverso tempo Algeco Italia emerge, insieme ad altre aziende, per il loro impegno nel sensibilizzare l'opinione pubblica su una tematica vitale come quella della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Tutte queste aziende sono consapevoli che ogni incidente sul lavoro costituisce una tragedia che poteva essere evitata, Algeco Italia, proprio per questo motivo, si è impegnata con determinazione nel promuovere la consapevolezza e l'adozione di misure preventive e di protezione.

Il primo step per coinvolgere tutto il mondo del lavoro, dai lavoratori fino alle società, è quello di aprire il dialogo sulla sicurezza sul lavoro. L’obiettivo di questo primo passo è sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di garantire un ambiente lavorativo sicuro e salutare. Questo diventa fondamentale per prevenire incidenti e tutelare la salute e il benessere dei lavoratori.

Eventi come quello sopracitato, che nasce dalla collaborazione di Algeco Italia con ANMIL, costituiscono un notevole progresso nella promozione di una cultura della sicurezza e della salute sul lavoro. Iniziative, laboratori e campagne di sensibilizzazione rappresentano mezzi efficaci per diffondere conoscenza e consapevolezza su tali cruciali argomenti

SGUARDO AL FUTURO

L’impegno di Algeco Italia non si ferma solamente alla sicurezza e salute dei propri dipendenti e clienti, ma si spinge anche verso il futuro con una missione ambientale.

In merito all’impegno Green di Algeco si inserisce il piano ESG che consiste nella riduzione dell’impatto ambientale delle operazioni dell’azienda per combattere la crisi climatica.

Il piano ESG comprende: la riduzione delle emissioni di gas serra, l'attuazione di politiche di riciclo e gestione dei rifiuti, l'utilizzo di materiali eco-sostenibili e la promozione della mobilità sostenibile tra i dipendenti. L’iniziativa non è solamente ristretta ad Algeco, ma la stessa azienda si impegna a coinvolgere i propri fornitori, i partener e la comunità locale su un tema così importante.

Attraverso il suo piano ESG, Algeco dimostra la possibilità di conciliare la crescita economica con la salvaguardia dell'ambiente, evidenziando il ruolo attivo che le aziende possono svolgere nella promozione di pratiche sostenibili. Questo esempio virtuoso illumina il cammino per altre aziende, spingendole a emulare tali iniziative e adottare politiche analoghe per un futuro più ecologico e sostenibile per tutti.

ARCHITETTURE MODULARI

Le strutture modulari offerte da Algeco Italia sono concepiti con un'attenzione particolare alla flessibilità e all'adattabilità, assicurando un livello eccelso di funzionalità e comfort. Grazie alla loro versatilità, queste strutture si integrano perfettamente in una vasta gamma di contesti, dalle situazioni di emergenza alle necessità temporanee o permanenti di svariate industrie.

Grazie alla sua lunga storia nel settore, Algeco Italia si contraddistingue, da anni, per il suo impegno continuo nell'offrire soluzioni innovative e sicure, garantendo ambienti di lavoro adeguati e confortevoli per tutti i suoi impiegati. Grazie alle avanzate strutture modulari, l'azienda si impegna a rispettare appieno le normative sulla sicurezza e la salute sul lavoro. L'impresa fornisce un ampio ventaglio di servizi, che comprendono: progettazione, montaggio, manutenzione e disinstallazione delle strutture, al fine di rispondere alle crescenti esigenze del mercato, sempre più complesse.

Algeco Italia, infine, si dedica con determinazione ad assicurare la sicurezza e la tutela dell'ambiente, impiegando materiali di elevata qualità e adottando processi produttivi sostenibili. Questo approccio responsabile si manifesta attraverso un'accurata attenzione ai dettagli e un costante impegno per la salvaguardia dell'ambiente in tutte le fasi del processo.