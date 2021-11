Organizzazione di eventi e fiere con Nosilence

Nosilence Eventi Testata è un’agenzia di organizzazione eventi, che da oltre 20 anni si occupa della creazione e gestione di eventi pubblici, privati e aziendali, di allestimenti per fiere e noleggio di arredi. Il punto di forza principale dell’agenzia è la possibilità di avvalersi di un team building altamente qualificato, formato da account, progettisti, allestitori, falegnami, pittori, grafici ed elettricisti, capace di seguire l’intero iter organizzativo.

Dalla fase iniziale di creazione e studio di fattibilità dell’evento a quella della gestione finale, il team ha scelto di dedicarsi anche alla comunicazione dell’evento tramite attività di rassegne e conferenze stampa e produzione di contenuti audio e video, gestendo le proiezioni di contenuti multimediali per promuoverlo.

Il team di Nosilence, dopo la prima fase di studio e analisi dell’evento, propone e mette a disposizione soluzioni mirate a seconda della tipologia dell’evento: il lavoro dell’agenzia avverrà in concerto con il cliente, così da riuscire ad allestire in maniera personalizzata la fiera e la location scelta e allo stesso modo i materiali, il processo di noleggio e i brand da esporre all’interno degli stand nel caso di allestimento fiere.

Gli eventi e le location con Nosilence Eventi Testata

L’agenzia accompagnerà ogni proposta con un preventivo dettagliato per tutte le occasioni da ideare e gestire, dallo show case all’after show, dal gala dinner ai congressi, fino al workshop, ma anche party natalizi, feste aziendali e convegni.

Per quanto riguarda l’organizzazione di eventi pubblici, Nosilence Eventi Testata si occupa prevalentemente della gestione dei concerti, rassegne e conferenza stampa, inaugurazioni, lancio e pubblicizzazioni di prodotti, eventi in piazza, open day, mostre e festival, roadshow ed eventi digitali.

Gli eventi privati seguiti dall’agenzia, invece, comprendono il catering, i ricevimenti, bar catering, banqueting, feste di compleanno e di laurea, diciottesimi e anniversari, battesimi, matrimoni e comunioni.

Le location di cui si avvale sono moltissime e molto diverse tra loro: dalle ville storiche di Roma ai castelli e palazzi caratteristici della città, tra queste le principali sono Villa Aurelia, Palazzo Brancaccio, Castello Tor Crescenza, Terrazza Caffarelli, Aranciera di San Sisto, Casale Tor di Quinto, Galleria del Cardinale, Castello Spizzichina, Villa Miani, Domus San Sebastiano, Borgo della Merluzza e molti altri ancora.

Tra i locali più esclusi e richiesti: Art Cafè, Piper, Room 26, Planet, Salotto Palatino, Factory Club, Circolo degli Illuminati, Too Club, Pier, Vinile, Quirinetta, Teatro Centrale, San Salvador, Centri Congressi, Sheraton Conference, Palazzo dei Congressi, La Nuvola Fuksas, Acquario di Roma, Santo Spirito in Saxia, Casa dell’Architettura, Terrazza Savoy, Roof Top Atlante, Officine Farneto, Sheraton Golf, Cinecittà Studios, Cinecittà World, Spazio Novecento, Mercure Roma West, Ex Magazzini. Per tutte le location sopra indicate è possibile richiedere un sopralluogo gratuito prima di procedere con un preventivo dettagliato sulla base delle disponibilità e dei prezzi, in tempo reale.

I servizi offerti da Nosilence Eventi

L’idea dell’evento viene sviluppata insieme al cliente per renderla più fruibile non soltanto per lui ma anche per il target a cui si rivolge. Le fasi di creatività e progettazione vengono accompagnate da presentazioni grafiche per visualizzare in anteprima il risultato raggiunto dall’allestimento scelto per l’evento.

Nosilence Eventi fornisce numerosi servizi, ad iniziare dall’incontro e dalla prima analisi di fattibilità e realizzazione dell’evento. L’agenzia si occupa, ovviamente, anche della presentazione delle possibili location al cliente e della successiva selezione del luogo, degli allestimenti necessari e della gestione finale durante lo svolgimento dell’evento.

Il team building - ben strutturato, articolato e messo a disposizione dei suoi clienti - viene impiegato sia per lo sviluppo di ogni progetto sia per la sua realizzazione concreta, attraverso un panorama di servizi molto diversificato, come la segreteria organizzativa, che comprende la fase congressuale e di meeting. A questo si affianca la gestione del database e della corrispondenza mail, nonché altri tipi di servizi logistici che includono il servizio di transfer, noleggio con conducente, servizi di navetta, sistemazioni alberghiere e trasporto con autista per eventi privati, comprensivo di servizio di limousine, macchine di lusso e auto d’epoca.

I servizi di comunicazione e pubblicità forniti dall’agenzia, invece, includono campagne di pubblicità rivolte alla promozione di gadget personalizzati, pubblicità ospitate sui più importanti quotidiani nazionali e sui settimanali più seguiti. La pubblicità online e offline prevede anche attività di rassegne e conferenze stampa e produzione di contenuti audio e video, nonché l’utilizzo di cartelloni e manifesti pubblicitari.