VENEZIA LIDO - Bradley Cooper è arrivato a sorpresa, e in incognito, al Lido di Venezia sabato mattina. Una prova, in gran segreto, per presenziare, e rendersi conto dal vivo e soprattutto personalmente del "soundcheck" del suo film in sala. Come noto l’attore statunitense non parteciperà alla 80 edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica del cinema di Venezia, che sarà inaugurata dopodomani alla premiere del suo nuovo atteso secondo film da regista, "Maestro", in concorso per il Leone d'oro, in solidarietà con lo sciopero degli attori e autori Sag-Aftra. Cooper però non ha voluto lasciare nulla al caso e vuole essere certo che tutti i dettagli siano curati al meglio.

Bradley in laguna

Così venerdì ha avvisato l’organizzazione della Mostra che avrebbe fatto una visita lampo al Lido. La Biennale, ben felice, ha aperto, come sempre con squisita disponibilità alla star le porte del Palazzo del cinema, ancora un cantiere in pieno fermento. Ad accompagnarlo, tra le sale ancora buie, il direttore della Mostra del cinema, Alberto Barbera, con il suo braccio destro, Angela Savoldi e i tecnici del suono. Bradley è stato molto soddisfatto, la prova è andata bene e ha ringraziato tutti. Al Lido è arrivato dalla Corsica dove si trovava in vacanza.

La sua toccata e fuga in laguna si è conclusa con un pranzo alla Locanda Cipriani. Senza averlo programmato l’attore ha trovato come vicino di tavolo proprio il direttore Barbera, anche lui alla Locanda Cipriani, per una mezza giornata di relax con la famiglia. Sul fronte degli arrivi sul red carpet ecco da fonti qualificate alcune indiscrezioni: Penelope Cruz non arriverà al Lido, mentre ci saranno, tra gli altri, due grandi star Hollywoodyane che erano date quasi sicuramente per assenti causa sciopero. Invece Adam Driver e Jessica Chestain saranno al Lido. Non potevano dire di no a Venezia.