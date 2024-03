PADOVA - Ha avuto la forza di denunciare pubblicamente il suo molestatore, attualmente in carcere, raccontando in un libro cinque anni di appostamenti, pedinamenti e minacce, scanditi da ventidue denunce. Ma l’incubo è tornato a materializzarsi. Federica Fassina, 45enne agente di moda, è stata aggredita e picchiata all’interno della sua abitazione. Ad agire un giovane, altezza 1.90, corporatura magra, completamente travisato da una muta da sub e guanti di colore nero. La donna è stata picchiata in varie parti del corpo e pure sfiorata nelle parti intime. Ha riportato una serie di contusioni a cosce, fianchi, mani e braccia. I sanitari del pronto soccorso dell’Azienda ospedaliera cittadina l’hanno giudicata guaribile in dieci giorni.