Vincenzo Mollica: «Sono cieco, non vedo più i volti di mia moglie e mia figlia. Mi mancano»

Vincenzo Mollica ha scoperto a sette anni che sarebbe diventato cieco. «I miei mi avevano portato a fare una visita in un comune chiamato, pensa tu, Ardore. Si erano accorti che qualcosa non andava, dall’occhio sinistro non vedevo». Nell'intervista al Corriere della Sera rivela che i genitori erano rimasti nello studio del medico e lui nella sala d’attesa, ad origliare. Senti distintamente: “Devo dirvi che vostro figlio diventerà cieco”.