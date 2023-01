Il ritorno di Vincenzo Paperica: l'omaggio di Topolino per il 70esimo compleanno di Vincenzo Mollica

Topolino omaggia il giornalista e grande amico Vincenzo Mollica in occasione del suo 70esimo compleanno con Paperino, Paperoga & Paperica e la caccia ai mille vip. Una storia inedita con protagonista assoluto Vincenzo Paperica – il cronista Papero con la passione per il mondo del cinema – con i disegni del Maestro Giorgio Cavazzano e la sceneggiatura a cura di Roberto Gagnor. La storia è contenuta sul numero 3505 del magazine a fumetti edito da Panini Comics, in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 25 gennaio. Il cronista Vincenzo Paperica ha fatto il suo debutto sulle pagine di Topolino nel 1995 con la storia Paperino Oscar del centenario (scritta dallo stesso Mollica e disegnata da Cavazzano). Da allora è apparso in ben 16 storie, nel corso di avventure scritte non soltanto dalla sua controparte umana, ma anche da altri autori come Tito Faraci e Fausto Vitaliano. Foto e Video: Goigest