Uomini e Donne quando inizia? Tronisti e opinionisti: Alessio tornerà? Tù si qué vales, chi prende il posto di Belen? Amici, i casting. Le decisioni di Maria De Filippi

I palinsesti tv sono stati presentati e ora è tempo di sapere le date di inizio dei programmi. Escono le prime indiscrezioni per casa Mediaset sui seguitissimi programmi di Maria De Filippi, Amici e Uomini e Donne. Pare, stando alle voci, che qualcosa quest'anno cambierà e Queen Mary anticiperà la data della messa in onda del daiting show di canale 5: inizierà l'11 settemnre e non il 18. A spifferare la news è Lorenzo Pugnaloni, esperto tv, su una Story Instagram. Il motivo? Pare che la scelta sia legata al fatto di iniziare nel medesimo giorno in cui aprirà i battenti il nuovo programma della concorrenza, vale a dire La volta buona (Rai 1), che vedrà il ritorno alla conduzione sulla rete ammiraglia della Tv di Stato di Caterina Balivo.