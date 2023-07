Le ultime parole dei pazienti prima di morire, il racconto degli infermieri: il papà cocciuto, il ballo finale e la confessione di un omicidio

Gli attimi finali, gli utlimi secondi, le ultime parole. Quel momento in cui confidare un amore, regalare una parola di conforto o, addirittura, confessare un peccato mai rivelato. Un gruppo di infermieri su Reddit ha deciso di raccontare le loro esperienze con i pazienti in punto di morte. Le loro parole prima di esalare l'ultimo respiro. A volte divertenti, altre inevitabilmente tristi e infine alcune scioccanti. A riportarle è il DailyMail.

Il papà cocciuto

La prima storia che è emersa è quella di un papà "cocciuto", che sosteneva di non sbagliarsi mai. E anche quel giorno ha avuto ragione. «Quando operavo al pronto soccorso siamo arrivati ​​e abbiamo trovato un uomo anziano che era già morto. Si era sentito male in vacanza con la moglie e i due figli. Quella mattina alla sua famiglia aveva detto: "Oggi moriro". Colto da malore, dopo essere crollato si è svegliato brevemente e ha detto: "Vedi? Te l'avevo detto che stavo per morire". Poi ha perso di nuovo i sensi ed è morto». Ha raccontato un utente rispondendo ai follower. «Suo figlio ha iniziato a piangere e ha detto: "Quello è papà. Doveva sempre avere ragione"».