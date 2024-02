Ogni anno sono circa 10 mila le persone che si ammalano di cancro in Friuli Venezia Giulia. Di queste circa 4 mila muoiono. Sono numeri importanti, ma in ogni caso delineano un deciso passo avanti sul fronte della possibilità di combattere la malattia. Resta il fatto che sul territorio regionale, dopo il Covid, è ripresa la prevenzione che è senza dubbio uno dei passi fondamentali per arrivare prima alle cure ed avere maggiori possibilità di sopravvivenza.