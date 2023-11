Sono ormai trascorsi più di mille giorni dalla prima vaccinazione contro il Covid. A distanza di quasi tre anni, la campagna arranca, ma la contestazione prosegue: è boom di azioni legali promosse dai no-vax nei confronti delle Ulss e degli ospedali del Veneto , ai quali viene ingiunto di utilizzare il sangue di persone non vaccinate in caso di trasfusione. La situazione è tale da aver portato Azienda Zero a segnalare a tutti i direttori sanitari l'impraticabilità di una simile pretesa sul piano organizzativo ed etico.