PADOVA - Il tram fa gola. Ieri mattina alla conferenza della Comepa in Comune a Padova altri municipi si sono fatti avanti per chiedere il prolungamento delle linee attuali o in costruzione. Dopo Albignasego e Cadoneghe ora è toccato a Maserà e Vigodarzere. Il percorso sarà simile in tutto a quello dell’ipotesi più concreta, portare il Sir 3 da Voltabarozzo, dov’è previsto il capolinea, a Ponte S. Nicolò e Legnaro. Dunque si farà uno studio di fattibilità e poi si attenderà la finestra giusta dei fondi ministeriali.



Alla Conferenza metropolitana di Padova (Comepa) aderiscono oltre al comune capoluogo Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Casalserugo, Legnaro, Limena, Maserà di Padova, Mestrino, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Ponte San Nicolò, Rubano, Saccolongo, Saonara, Selvazzano Dentro, Vigonza, Villafranca Padovana.



Insieme hanno avviato un percorso di revisione e aggiornamento dei propri strumenti di pianificazione strategica del settore della mobilità che li vedono studiare strategie condivise, contenute già oggi nel Pums, Piano per la mobilità sostenibile, e nel Pati il Piano di assetto del territorio. Il Pums assegna un ruolo strategico al potenziamento delle reti pubbliche del trasporto ma non solo: ieri sul campo più largo della mobilità condivisa è stato ribadito come sia allo studio un nuovo bando di gara per l’affidamento del servizio di biciclette e monopattini in sharing su tutti i comuni contermini.