​Tragedia del bus a Mestre. «Un guardrail moderno forse avrebbe potuto scongiurare la tragedia»

MESTRE - «Non so se un guardrail moderno avrebbe evitato la tragedia perché è difficile fermare un bus o un Tir in marcia, ma di certo avrebbe aiutato, mentre le barriere che ci sono oggi non servono a nulla». Salvatore Chiamone da un anno lavora come dipendente de La Linea Spa, un'azienda agile, moderna e senza sindacati, o almeno i dipendenti non sanno che ci sono. Conosceva Alberto Rizzotto, il collega quarantenne morto martedì sera nella tragedia del cavalcavia superiore, precipitato col bus che stava guidando; lo conosceva anche se non benissimo: «Era una persona molto discreta, dava confidenza a poche persone. Ma da quel che ho potuto apprendere in quest'anno di permanenza alla Linea, era uno molto professionale e aveva una grande esperienza con i mezzi. Per cui mi sentirei di escludere una svista o un errore umano come cause dell'incidente».