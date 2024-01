Superbonus 110%, 400 cantieri aspettano segnali di proroga

VENEZIA - Sono circa 400 i cantieri nel Veneziano che sono in attesa della proroga riguardante il Superbonus al 110 per cento. Cantieri in pericolo, quindi, che, se non dovessero trovare una soluzione, rischierebbero di mettere in seria difficoltà le imprese. La Confartigianato veneziana plaude alla richiesta bipartisan giunta al Governo affinché si trovi una soluzione che consenta la proroga dei cantieri per concludere i lavori già avviati. Nello specifico la decisione che deve prendere il Governo prevede una proroga di due mesi per beneficiare della detrazione al 110 per cento sulle spese per i condomini che al 31 dicembre siano arrivati almeno al 70 per cento del completamento dei lavori. Allo stesso modo saranno vagliati tre emendamenti, sempre bipartisan, con i quali si chiede di alzare da 15 mila a 25 mila il tetto di reddito per poter beneficiare del contributo per i "redditi bassi" previsto dal decreto per le spese sostenute tra gennaio e ottobre 2024.