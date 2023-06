Shakira parla di Piqué in tribunale: «Era un bambinone scatenato. Feci atterrare un aereo solo per dargli un bacio»

La storia tra Shakira e Piqué è finita ormai da un anno, lui starebbe annunciando le nozze con la nuova fiamm Clara Martì, ma la cantante colombiana torna a parlare del suo ex in una lunga deposizione in tribunale. Shakira è stata ascoltata per 80 minuti nell'ambito del processo che la vede coinvolta in Spagna per evasione fiscale e il quotidiano spagnolo El Pais ha avuto accesso alle sue dichiarazioni.