PADOVA - Anche a Padova e provincia scatta la rivoluzione degli istituti comprensivi. Una rivoluzione che coinvolge 78 scuole presenti in 11 comuni. Il cambio di paradigma che arriva dopo settimane di tensioni che hanno coinvolto le amministrazione comunali, la Provincia e il Provveditorato. La riorganizzazione ieri è stata ufficializzata dall'assessore regionale all'Istruzione Elena Donazzan che ha commentato con soddisfazione il via libera da parte della giunta Zaia alla delibera sul dimensionamento della rete scolastica per l'anno 2024-2025. A chiederla è il Piano nazionale di ripresa e resilienza con l'obiettivo di contenere la spesa passando per l'anno scolastico 2024-2025 dagli attuali 592 istituti comprensivi veneti a 560.