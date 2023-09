Sconto spesa fino al 10% nei supermercati dal 1° ottobre: l'elenco dei negozi e dei prodotti meno cari nel trimestre anti-inflazione

Sconto sulla spesa fino al 10% nei supermercati italiani. La data da cerchiare di rosso è il 1° ottobre. Da questa domenica - e fino al 31 dicembre - in circa 25mila grandi market in tutto lo Stivale parte il trimestre anti-inflazione. Un'iniziativa del ministero delle Imprese, guidato da Adolfo Urso, per limitare i rincari del carrello della spesa.

Solo sulla spesa alimentare, stando alle stime fatte dalle associazioni degli utenti sono in media 100 euro i risparmi a famiglia previsti. L'intesa con le aziende sarà siglata giovedì 28 settembre a palazzo Chigi. E sul portale del Mimit sarà pubblicato l'elenco completo di discount, superstore e ipermercati aderenti.