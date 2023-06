Sciopero aerei 4 giugno: orari, compagnie, aeroporti ed elenco voli garantiti. Rischio ritardi o cancellazioni per 24 ore

Domenica che si preannuncia di passione per chi dovrà prendere un aereo. Previsto infatti per il 4 giugno lo sciopero che riguarda il comparto voli annunciato per il 19 maggio e poi rinviato. Un blocco del trasporto aereo che durerà 24 ore. Ma ci sono modalità e tempistiche diverse tra aeroporti e compagnie aeree.

Durante lo sciopero i voli programmati potrebbero subire ritardi o cancellazioni e si potrebbero verificare rallentamenti nelle procedure di assistenza ai passeggeri. Per aver informazioni specifiche relative al proprio volo naturalmente il consiglio è quello di contattare la propria compagnia, il tour operator o l’agenzia che ha organizzato il viaggio.