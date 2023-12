ROVIGO - Giù del 30% il costo dei conferimenti eccedenti rispetto ai minimi in tariffa, raccolte straordinarie di rifiuti Raee e ingombranti nei Comuni in cui non sono presenti gli ecocentri, campioni gratuiti di lettiere compostabili assegnati ai cittadini per sensibilizzare sull'uso di questo materiale conferibile nell'umido, collocazione di contenitori negli ecocentri per il conferimento di assorbenti igienici femminili usa e getta che vanno conferiti nel secco.