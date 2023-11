Reddito di cittadinanza, stop domande il 30 novembre: cosa cambia dopo e quando arrivano gli arretrati

Reddito di cittadinanza. Da dal 30 novembre 2023 non sarà più possibile presentare domanda per riceverlo. Da questa data la procedura telematica Inps di acquisizione delle istanze sarà inibita. Questo perché la prestazione cesserà definitivamente il 31 dicembre 2023, quindi a far data dal 1° gennaio 2024.

La comunicazione arriva dall’Inps attraverso il messaggio 4179/2023 (qui sotto il pdf, ndr) in cui spiega che la stessa data rappresenta anche il termine per l’eventuale comunicazione della presa in carico dei nuclei che cessano la fruizione del beneficio della settima mensilità.