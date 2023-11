Polizze integrate, dagli smartphone ai viaggi: verso i 60 miliardi di valore, le assicurazioni digitali crescono dell'8%.

Secondo un report di DataHorizzon il mercato delle polizze integrate, quelle vendute assieme ad altri prodotti (dallo smartphone ai viaggi) arriveranno a un valore di 60 miliardi nel 2030 (20% del mercato assicurativo, 482,8 miliardi di dollari nel 2032 al livello mondiale). Per gli esperti di Mia-Platform si tratta dell’inizio di una «nuova era».

L’Embedded Finance, ovvero l’integrazione di servizi finanziari in altri prodotti o servizi al fine di agevolare i pagamenti e le transazioni finanziarie, è un approccio che già ha riscosso successo nel settore bancario e dei pagamenti, soprattutto nell’e-commerce e nelle transazioni di servizi, generando un indotto di pagamenti “integrati” per oltre un trilione di dollari nel 2022, secondo quanto riporta JPMorgan Chase. In questo quadro più ampio s’inserisce l'Embedded Insurance, un trend nato nel settore assicurativo che è già entrato nella vita di tutti i giorni di diverse persone: pensiamo per esempio ai viaggiatori che già da diversi anni includono l'assicurazione di viaggio quando acquistano i biglietti aerei o ai consumatori che spesso aggiungono coperture di garanzia quando acquistano elettrodomestici di valore.

Tuttavia, “il progredire della tecnologia e la crescita del commercio digitale hanno aperto le porte a una nuova era di questa tendenza”, ha dichiarato Tommaso Giovannini, Area manager di Mia-Platform, tech company italiana specializzata nella creazione e accelerazione di piattaforme e applicazioni digitali anche in ambito Insurance. Sono infatti diversi i settori che stanno integrando le coperture assicurative all’interno dei propri beni e servizi, sfruttando le potenzialità delle piattaforme digitali, e sono altresì tante le richieste sempre più frequenti di prodotti o servizi integrati da parte dei clienti.

Embedded insurance, polizze integrate e alleanze per rivoluzionare le assicurazioni