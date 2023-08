Pensioni, verso conferma Quota 103 e nodo rivalutazione. Opzione donna: via alle condizioni attuali

Sul tema pensioni si userà il cacciavite e non la sciabola. Per il sistema previdenziale in vista del 2024 si studiano solo piccoli aggiustamenti per le misure già esistenti mentre dovrebbero essere rinviati gli interventi più costosi. Dal Governo si ribadisce che la priorità sono gli stipendi corrosi dall'inflazione ed è difficile che si trovino risorse per interventi in materia previdenziale a partire dall'anticipo della pensione con 41 anni di contributi a prescindere dall'età.